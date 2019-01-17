Педагог-целитель из Глазова развратил четырех детей

Его приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.

Глазов. Удмуртия. Суд вынес приговор бывшему учителю одной из школ Глазова за развратные действия в отношении четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что мужчина «развращал» детей с октября 2014 года по январь 2015 года. В суде свою вину обвиняемый не признал и пояснил, что таким образом он следил за здоровьем своих учеников. Являясь «практиком народной медицины», некоторым потерпевшим он проводил диагностику здоровья и проводил «целительные сеансы».

Задержали бывшего учителя в июне 2015 года, после чего заключили под стражу.

Его осудили по части 3 статьи 135 УК России («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, то же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц»). Мужчине назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 6 лет.