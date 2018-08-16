play
pause
  • $ 66.75 ↓
  • € 76.23 ↓

Подростка на велосипеде насмерть сбили в Удмуртии

11:08, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:08, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
923
0
#ДТП\n#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#велосипедист\n#смерть подростка
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
923
0

Мальчик с другом катался по проезжей части.

Ижевск. Удмуртия. На автодороге в Шарканском районе Удмуртии автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла в среду, 15 августа, на 14 километре дороги «Воткинск-Шаркан».

Сообщается, что водитель автомобиля «Субару Импреза», 33-летний мужчина, наехал на 14-летнего велосипедиста, который двигался попутно движению транспортных средств по правой обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных травм скончался на месте.

Подростка на велосипеде насмерть сбили в Удмуртии

Uploaded by None on 2018-08-16.

11:08, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
923
0
#ДТП\n#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#велосипедист\n#смерть подростка

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

12:30, 10 августа, 2018
8370

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

7516
09:30, 13 августа, 2018

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

6415
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

4560
08:00, 13 августа, 2018

Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

4496
19:15, 10 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
96056

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2991
15:46, 13 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2411
12:47, 11 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2284
14:39, 09 августа, 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника

2219
17:35, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3285

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2323
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2269
19:51, 11 августа, 2018

В Швейцарских Альпах открылся отель без стен и крыши

1930
10:55, 09 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

1887
16:29, 14 августа, 2018

Мультимедиа

18+ Путешествие в самое красивое место в Удмуртии

18+ Святой и Гремячий источники

Подростка на велосипеде насмерть сбили в Удмуртии