Подростка на велосипеде насмерть сбили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. На автодороге в Шарканском районе Удмуртии автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла в среду, 15 августа, на 14 километре дороги «Воткинск-Шаркан».

Сообщается, что водитель автомобиля «Субару Импреза», 33-летний мужчина, наехал на 14-летнего велосипедиста, который двигался попутно движению транспортных средств по правой обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных травм скончался на месте.

