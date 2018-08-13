Судебные приставы в Ижевске изъяли 28 тыс литров поддельного лосьона

Вместо косметического средства во флаконах был этиловый спирт, разбавленный водой.

Ижевск. Удмуртия. 28 тыс. литров поддельного косметического лосьона изъяли в Ижевске. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, эта продукция передана на уничтожение.

Полиция во время осмотра помещения, которое принадлежит ижевской компании, нашла спирт в пластиковых упаковках, косметический лосьон и душистую воду.

«Сопроводительные документы удостоверяющие легальность их производства и оборота (товарно-транспортная накладная, справка) и лицензия отсутствовали», - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что во флаконах с надписью лосьон косметический был разбавленный водой этиловый спирт с объёмной долей этилового спирта от 54,7% до 55,3%. То есть косметическим средством эта жидкость не являлась.

Суд вынес решение о привлечении общества с ограниченной ответственностью к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП России («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») и назначил штраф в 200 тыс. рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.