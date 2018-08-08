Она живет в другом регионе.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин незаконно сдал в аренду квартиру бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

В конце июля 44-летний подозреваемый познакомился с человеком, который искал квартиру для съема. Злоумышленник сообщил, что у него есть подходящее жилье. Съемщик заплатил 10 тыс. рублей, взял ключи и через некоторое время поехал в квартиру.

На месте выяснилось, что ключи к замку не подходят. Арендатор обратился в полицию.

Следствие установило, что квартира принадлежит бывшей жене подозреваемого, которая сейчас живет в другом регионе. О намерениях бывшего мужа женщина ничего не знала.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

За совершенное преступление мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.