play
pause
  • $ 62.56 ↑
  • € 73.11 ↑

Минсельхоз Удмуртии пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей

15:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
344
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Генпрокуратура\n#Минсельхоз
Фото: ИА "Сусанин"
344
0

Права селянина в итоге защитила прокуратура региона.

Можга. Удмуртия. Минсельхоз Удмуртии на основании данных районного отдела полиции пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей. Право предпринимателя на ведение фермерского хозяйства защитила прокуратура региона.

Ведомство в мае 2018 года направило уведомление главе хозяйства о возврате средств, предоставленных три года назад на поддержку.

«Вместе с тем, министерством поступившая информация не проверена, достоверных сведений для обоснованного направления фермеру уведомления о возврате денежных средств не имелось», - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

В связи с этим, надзорный орган внес представление в адрес министра. Сотрудники Минсельхоза приехали к селянину и выяснили, что приобретенная техника используется по назначению без нарушения условий гранта.

В итоге уведомление о возврате отозвали, перед фермером извинились, начальника структурного подразделения привлекли к дисциплинарной ответственности.

15:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
344
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Генпрокуратура\n#Минсельхоз

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
10801

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

7924
19:08, 28 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6523
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

6399
17:02, 28 июля, 2018

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

6385
21:04, 01 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
35844

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

5395
13:09, 28 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2407
18:30, 29 июля, 2018

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

2305
18:35, 26 июля, 2018

В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

2023
18:40, 27 июля, 2018

Все детсады в Берлине станут бесплатными

13:54, 30 июля, 2018
3039

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

1871
16:23, 01 августа, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1857
13:45, 27 июля, 2018

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1856
10:29, 27 июля, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

1829
16:58, 30 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

День Воздушно десантных войск 2018

Удмуртия в минуту: новый тренер «Ижстали» и птичий грипп

01 августа, 2018