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В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

17:25, 19 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:25, 19 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: pixabay.com
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Женщина сделала персональный вход в квартиру.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска незаконно сделала пристрой, который вел с улицы прямиком в квартиру. Суд принял решение о демонтаже лестницы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.

Женщина переоформила квартиру в нежилое помещение, подделав подписи жильцов, и установила входную группу.

Суд дал гражданке время на самостоятельный демонтаж, но женщина проигнорировала его. Поэтому пристрой, расположенный по адресу улица Холмогорова, 36, убирала подрядная организация под контролем приставов.

На женщину составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ. Ей также придется возместить все расходы за демонтаж.

 

 

17:25, 19 июля, 2018
Дарья Снидкова
569
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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