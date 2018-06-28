В Удмуртии застройщик нарушил проектную документацию при возведении дома для переселенцев

Директора компании ООО «Красногорский участок» по решению суда оштрафовали всего на 20 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали застройщика, который возводил дома для переселенцев из аварийного жилья в Глазовском районе. Компания ООО «Красногорский участок» нарушила проектную документацию, говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями директору внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Также в отношении директора компании-застройщика прокурором вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении

«Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Отметим, что застройщиком в том числе не составлялись акты приемки перед производством последующих работ, не были представлены санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты на применение отделочных материалов, не выполнялись проектные решения по инженерно-техническим сетям и благоустройству общедомовой территории.