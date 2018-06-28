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В Удмуртии застройщик нарушил проектную документацию при возведении дома для переселенцев

17:25, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:25, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
577
0
#строительство\n#Глазов\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#штраф
Фото: ИА "Сусанин"
577
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Директора компании ООО «Красногорский участок» по решению суда оштрафовали всего на 20 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали застройщика, который возводил дома для переселенцев из аварийного жилья в Глазовском районе. Компания ООО «Красногорский участок» нарушила проектную документацию, говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями директору внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Также в отношении директора компании-застройщика прокурором вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении

«Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Отметим, что застройщиком в том числе не составлялись акты приемки перед производством последующих работ, не были представлены санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты на применение отделочных материалов, не выполнялись проектные решения по инженерно-техническим сетям и благоустройству общедомовой территории.

17:25, 28 июня, 2018
Георгий Поветкин
577
0
#строительство\n#Глазов\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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