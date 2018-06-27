7 лет проведет за решеткой участник ОПГ из Удмуртии, которая занималась вымогательством денег

20-летний молодой человек по указке «лидера» избивал жертв.

Балезино. Удмуртия. 7 лет и 3 месяца проведет за решеткой участник организованной преступной группы из Удмуртии, которая занималась вымогательством денег. 20-летний уроженец поселка Балезино по указке «лидера» ОПГ избивал жертв, сообщает прокуратура региона.

От действий преступника пострадали жители Балезинского и Глазовского районов.

«Мужчина вину в совершенном преступлении признал в полном объеме», - говорится в сообщении.

Отметим, что на стадии предварительного следствия молодой человек заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело было рассмотрено в особом порядке.