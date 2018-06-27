В Дебесском районе Удмуртии ущерб от слива бытовых отходов на почву составил почти 1 млн рублей

После проверки было возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Дебесском районе Удмуртии ущерб от слива жидких бытовых отходов на почву составил почти 1 млн рублей. Место загрязнения располагалось неподалеку от несанкционированной свалки, расположенной у дороги Дебесы-Кез, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После проверки было возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 254 УК России («Порча земли»).

По результатам расследования дела будет решен вопрос о взыскании с виновника ущерба и возложении обязанности на него рекультивации участка.