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В Удмуртии пожар уничтожил жилой дом многодетной семьи

09:47, 26 июня, 2018
Анна Торхова
09:47, 26 июня, 2018
Анна Торхова
944
0
#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#Нылга\n#пожар
Фото: pixabay.com
944
0

Жителей просят помочь погорельцам.

Нылга. Удмуртия. В Нылге многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара. Как сообщает пресс-служба Увинского района, огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Трагедия произошла 23 июня. Семья, в которой трое детей: мальчики 5 и 9 лет и 3-летняя девочка, осталась без документов, мебели, бытовой техники, одежды. В настоящее время семья проживает у родственников

Жителей Удмуртии просят оказать помощь погорельцам предметами первой необходимости, бытовыми принадлежностями, одеждой.

09:47, 26 июня, 2018
Анна Торхова
944
0
#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#Нылга\n#пожар

 

 

 


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