С начала года в Удмуртии зарегистрировано 500 случаев мошенничества через СМС-сообщения и Интернет

Чаще всего жители сталкивались с обманом при покупке и продаже товаров и услуг.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2018 год зарегистрировано около 500 мошенничеств с использованием информационных технологий и мобильной связи. Чаще всего жители сталкивались с обманом при покупке и продаже товаров и услуг через Интернет, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, мошенник под видом продавца просит перечислить предоплату за товар или услугу. После того, как на его счет поступают деньги, он перестает выходить на связь.

Если же мошенник является покупателем, он сообщает, что готов купить товар, но поскольку находится в командировке, сможет перечислить деньги на банковскую карту. Злоумышленник узнает данные банковской карты продавца, после чего у него появляется свободный доступ к деньгам.

Популярность получили и СМС-сообщения, а также электронные письма о выигрыше ценных призов. Для получения «выигрыша» мошенники просят перевести денежные средства, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов. После получения денег, злоумышленники не выходят на связь или просят перевести дополнительную сумму.

Не менее распространенным обманом является рассылка СМС о том, что банковская карта заблокирована. «Абонент звонит на указанный в сообщении номер телефона и по просьбе незнакомых людей, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, называет данные своей банковской карты или выполняет определенные операции. В результате со счета похищаются денежные средства», - сообщают в пресс-службе.