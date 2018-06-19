Сбежавшего с места службы солдата нашли в Удмуртии

В настоящее время молодой человек находится в военно-следственном отделе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии нашли солдата, сбежавшего с места службы в Йошкар-Оле. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в военной комендатуре Ижевского гарнизона, в настоящее время молодой человек находится в военно-следственном отделе.

Уроженец Удмуртии проходил службу в Марий Эл. 13 июня солдат самовольно покинул часть. По предварительной информации, после побега молодой человек обратился в Комитет солдатских матерей, поскольку в части его обижали.

Причины его поступка выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 337 УК России («Самовольное оставление части или места службы»).