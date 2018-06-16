Солдат из Удмуртии сбежал с места службы в Марий Эл

Молодого человека разыскивают военные и полиция.

Йошкар-Ола. Марий Эл. В Марий Эл разыскивают сбежавшего с места службы солдата из Удмуртии. Как пишет Pg12.ru, пока юноша считается пропавшим без вести.

«Анатолий Алехин 13 июня самовольно покинул воинскую часть без оружия. <…> Он был одет в военную форму и головной убор защитного цвета. Он с собой больше ничего не брал. Возможно, переоделся в обычную одежду», - говорится в сообщении.

Руководство воинской части уже связалось с родственниками солдата, но дома он не появлялся. Молодого человека разыскивают военные и полиция. Выясняются причины поступка военнослужащего.