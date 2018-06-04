Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

Ни животное, ни люди не пострадали.

Воткинск. Удмуртия. В ночь на понедельник, 4 июня, в центре Воткинска обнаружили медвежонка. Видео с животным выложили пользователи в соцсетях.

Как видно из видео, медвежонок бегал в центре города по набережной и вдоль плотины. На место выехали сотрудники Росгвардии. На автомобиле они сопровождали животное прочь из населённой местности. Медвежонок пробежал по улицам Школьная и Пролетарская.

Как уточнили в отделе по делам ГО и ЧС Воткинска, добежав до улицы Чайковского, лесной житель прыгнул в пруд и уплыл в сторону Берёзовского леса. Воткинские охотники прочёсывают лес, чтобы удостовериться, что дикий зверь ушёл из окраин города.

Отмечается, что животное не пострадало. Жертв среди населения также нет.