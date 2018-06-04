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Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

11:50, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
11:50, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
712
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#Воткинск\n#лес\n#Удмуртия\n#набережная\n#медведи
Фото: Кадр из видео (vk.com/id413443192)
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Ни животное, ни люди не пострадали.

Воткинск. Удмуртия. В ночь на понедельник, 4 июня, в центре Воткинска обнаружили медвежонка. Видео с животным выложили пользователи в соцсетях.

Как видно из видео, медвежонок бегал в центре города по набережной и вдоль плотины. На место выехали сотрудники Росгвардии. На автомобиле они сопровождали животное прочь из населённой местности. Медвежонок пробежал по улицам Школьная и Пролетарская.

Как уточнили в отделе по делам ГО и ЧС Воткинска, добежав до улицы Чайковского, лесной житель прыгнул в пруд и уплыл в сторону Берёзовского леса. Воткинские охотники прочёсывают лес, чтобы удостовериться, что дикий зверь ушёл из окраин города.

Отмечается, что животное не пострадало. Жертв среди населения также нет.

11:50, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
712
0
#Воткинск\n#лес\n#Удмуртия\n#набережная\n#медведи

 

 

 


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