Сотовые телефоны для заключенных одной из колоний Удмуртии спрятали в бутылку

В пластиковой бутылке поместились три телефона и комплектующие к зарядному устройству.

Завьялово. Удмуртия. Сотовые телефоны для заключенных колонии в Завьяловском районе спрятали в пластиковую бутылку и обмотали скотчем. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике, подозрительный предмет возле забора нашла собака по кличке Славяна. Внутри полуторалитровой бутылки оказались три телефона и комплектующие для зарядного устройства.

«Около 6 часов утра при патрулировании прилегающей к колонии территории, старший кинолог-инструктор увидел, что его служебная собака проявила активный интерес к пластиковой бутылке, спрятанной в лесопосадке у края дороги», - рассказала инспектор кинологической службы УФСИН Елена Блинова.

Оказалось, «посылка» с запрещенными предметами была подготовлена для переброса. Телефоны предназначались осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.