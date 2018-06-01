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Сотовые телефоны для заключенных одной из колоний Удмуртии спрятали в бутылку

11:01, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
11:01, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
384
0
#тюрьмы\n#мобильные телефоны\n#Завьялово\n#собака\n#УФСИН
384
0

В пластиковой бутылке поместились три телефона и комплектующие к зарядному устройству.

Завьялово. Удмуртия. Сотовые телефоны для заключенных колонии в Завьяловском районе спрятали в пластиковую бутылку и обмотали скотчем. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике, подозрительный предмет возле забора нашла собака по кличке Славяна. Внутри полуторалитровой бутылки оказались три телефона и комплектующие для зарядного устройства.

«Около 6 часов утра при патрулировании прилегающей к колонии территории, старший кинолог-инструктор увидел, что его служебная собака проявила активный интерес к пластиковой бутылке, спрятанной в лесопосадке у края дороги», - рассказала инспектор кинологической службы УФСИН Елена Блинова. 

Оказалось, «посылка» с запрещенными предметами была подготовлена для переброса. Телефоны предназначались осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.

11:01, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
384
0
#тюрьмы\n#мобильные телефоны\n#Завьялово\n#собака\n#УФСИН

 

 

 


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