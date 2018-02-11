Руководитель учреждения разрешила торговлю в вестибюле школы без согласия администрации Шарканского района.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии директор школы заплатит штраф за незаконную организацию магазина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, к административной ответственности привлечена руководитель школы в Шаркане.

По данным ведомства, правонарушение было выявлено во время проверки. Тогда обнаружилось, что в ноябре 2017 года директор школы разрешила одному из предпринимателей открыть торговую точку в вестибюле. Однако не получила разрешение на это со стороны собственника здания – администрации Шарканского района.

Тем самым женщина нарушила федеральное законодательство. В результате против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.35 КоАП РФ. По решению суда она заплатит штраф.