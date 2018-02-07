Житель Удмуртии сообщил о заложенной бомбе, чтобы испортить жене праздник

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Малая Пурга. Удмуртия. Житель Малопургинского района сообщил о якобы заложенной бомбе, чтобы испортить жене праздник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

30 декабря 2017 года супруг, находясь дома, позвонил в экстренную службу и сообщил о готовящемся взрыве. Мужчина рассказал, что инцидент должен произойти в кафе, где находится его супруга на новогоднем корпоративе.

Из-за выезда экстренных служб мужчина понесет расходы на 17 тыс. рублей. Также ему грозит до 3 лет лишения свободы.