Жителя Ижевска заподозрили в угоне маршрутки и краже выручки из салона

Молодой человек проехал на микроавтобусе две остановки, после чего скрылся.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в угоне маршрутки Mercedes Benz и краже выручки из салона. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, молодой человек проехал на микроавтобусе две остановки, после чего скрылся.

Случай произошел вечером 29 декабря 2017 года в районе поселка Новые Парники Ленинского района.

«Задержанный подозревается в угоне микроавтобуса «Mercedes Benz» и краже из его салона денежных средств в размере 11,4 тыс. рублей», - рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемый воспользовался тем, что водитель оставил автобус с открытым салоном и, не заглушив двигатель, ушел в магазин.

«Установить личность подозреваемого удалось благодаря следам рук, оставленным в салоне автомобиля», - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данным фактам расследуются уголовные дела, возбужденные по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и части 1 статьи 158 УК России («Кража»).