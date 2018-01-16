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      Жителя Ижевска заподозрили в угоне маршрутки и краже выручки из салона

      10:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      410
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#маршрутки\n#угон\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      410
      0

      Молодой человек проехал на микроавтобусе две остановки, после чего скрылся.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в угоне маршрутки Mercedes Benz и краже выручки из салона. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, молодой человек проехал на микроавтобусе две остановки, после чего скрылся.

      Случай произошел вечером 29 декабря 2017 года в районе поселка Новые Парники Ленинского района.

      «Задержанный подозревается в угоне микроавтобуса «Mercedes Benz» и краже из его салона денежных средств в размере 11,4 тыс. рублей», - рассказали в правоохранительных органах.

      Подозреваемый воспользовался тем, что водитель оставил автобус с открытым салоном и, не заглушив двигатель, ушел в магазин.

      «Установить личность подозреваемого удалось благодаря следам рук, оставленным в салоне автомобиля», - уточнили в ведомстве.

      Сейчас по данным фактам расследуются уголовные дела, возбужденные по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и части 1 статьи 158 УК России («Кража»).

      10:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      410
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#маршрутки\n#угон\n#происшествие

       

       

       

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