В Ижевске 2 многоквартирных дома остались без холодного водоснабжения

Причина – порыв водопровода на улице Холмогорова.

Ижевск. Удмуртия. Работники «Ижводоканала» обещают восстановить холодное водоснабжение жителей двух домов по улице Пушкинская к вечеру субботы, 13 января. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ижевска.

Напомним, в ночь на 13 января произошел порыв на водопроводной сети. В результате залило проезжую часть улицы Холмогорова, из-за чего временно приостанавливалось движение транспорта на обледеневшем участке. В первой половине дня коммунальщики очистили дорогу, проезд был восстановлен.

Однако проблемы ижевчан на этом не закончились. Без холодного водоснабжения в результате порыва остались жильцы двух многоквартирных домов по улице Пушкинская, 286 и 288. Во двор одного из этих зданий завезли цистерну с холодной водой.

Заменить лопнувшую трубу диаметром 200 мм на муниципальном предприятии «Ижводоканал» обещают в срок ориентировочно до 20 часов вечера.