Движение транспорта восстановили на улице Холмогорова в Ижевске

Ранее участок от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов был перекрыт из-за порыва водопровода.

Ижевск. Удмуртия. Проезд по улице Холмогорова в Ижевске открыли. Об этом ИА «Сусанин» сообщили горожане. Ранее движение на участке от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов было перекрыто из-за порыва водопроводных сетей.

Разлив воды произошел в пятницу, 12 января, в вечернее время. Во избежание аварий, ГИБДД полностью ограничило движение всех видов транспорта от перекрестка улиц Холмогорова и Пушкинская до перекрестка улиц Фруктовая и 50 лет ВЛКСМ.

Глава Управления благоустройства и транспорта городской администрации Артем Богданов на своей странице в социальной сети написал, что коммунальные службы Ижевска принимают экстренные меры по устранению порыва и скользкой поверхности дороги. Работы будут продолжаться как минимум до 11 часов дня – пообещал он в комментариях к посту.