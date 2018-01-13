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      Движение транспорта восстановили на улице Холмогорова в Ижевске

      11:36, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      11:36, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      642
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#водопровод\n#безопасность движения\n#Госавтоинспекция
      Фото: facebook.com/Артем Богданов
      642
      0

      Ранее участок от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов был перекрыт из-за порыва водопровода.  

      Ижевск. Удмуртия. Проезд по улице Холмогорова в Ижевске открыли. Об этом ИА «Сусанин» сообщили горожане. Ранее движение на участке от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов было перекрыто из-за порыва водопроводных сетей. 

      Разлив воды произошел в пятницу, 12 января, в вечернее время. Во избежание аварий, ГИБДД полностью ограничило движение всех видов транспорта от перекрестка улиц Холмогорова и Пушкинская до перекрестка улиц Фруктовая и 50 лет ВЛКСМ. 

      Глава Управления благоустройства и транспорта городской администрации Артем Богданов на своей странице в социальной сети написал, что коммунальные службы Ижевска принимают экстренные меры по устранению порыва и скользкой поверхности дороги. Работы будут продолжаться как минимум до 11 часов дня – пообещал он в комментариях к посту.

      11:36, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      642
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#водопровод\n#безопасность движения\n#Госавтоинспекция

       

       

       

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