В Ижевске из-за порыва водопровода затопило улицу Холмогорова

ГИБДД перекрыло проезд на участке от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов.

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 12 января, на улице Холмогорова в Ижевске произошел порыв сетей водоснабжения. Он создал проблемы для жителей Октябрьского и Индустриального районов, а также автомобилистов. Вода, вышедшая на поверхность, превратилась в лед. В связи с этим проезд от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов стал смертельно опасен.

В ГИБДД по Удмуртии сообщили, что из-за порыва полностью ограничено движение всех видов транспорта по улице Холмогорова на участке от перекрестка улиц Холмогорова и Пушкинская до перекрестка улиц Фруктовая и 50 лет ВЛКСМ. Госавтоинспекция просит автомобилистов выбирать пути объезда. О восстановлении движения будет объявлено дополнительно.

Руководитель Управления благоустройства и транспорта городской администрации Артем Богданов на своей странице в социальной сети написал, что коммунальные службы Ижевска принимают экстренные меры по устранению порыва и скользкой поверхности дороги.