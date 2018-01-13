  • $ 57 ↑
  • € 68.06 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске из-за порыва водопровода затопило улицу Холмогорова

      09:25, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      09:25, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      1176
      0
      #ЖКХ\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#водопровод\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      1176
      0

      ГИБДД перекрыло проезд на участке от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов.

      Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 12 января, на улице Холмогорова в Ижевске произошел порыв сетей водоснабжения. Он создал проблемы для жителей Октябрьского и Индустриального районов, а также автомобилистов. Вода, вышедшая на поверхность, превратилась в лед. В связи с этим проезд от ТЦ «Талисман» до городка Металлургов стал смертельно опасен. 

      В ГИБДД по Удмуртии сообщили, что из-за порыва полностью ограничено движение всех видов транспорта по улице Холмогорова на участке от перекрестка улиц Холмогорова и Пушкинская до перекрестка улиц Фруктовая и 50 лет ВЛКСМ. Госавтоинспекция просит автомобилистов выбирать пути объезда. О восстановлении движения будет объявлено дополнительно. 

      Руководитель Управления благоустройства и транспорта городской администрации Артем Богданов на своей странице в социальной сети написал, что коммунальные службы Ижевска принимают экстренные меры по устранению порыва и скользкой поверхности дороги.

      Артём Богданов

      09:25, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      1176
      0
      #ЖКХ\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#водопровод\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      28386

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      6561
      13:23, 06 января, 2018

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      5884
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4672
      15:00, 09 января, 2018

      Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

      3754
      12:53, 08 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2185

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1781
      15:14, 08 января, 2018

      На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

      1158
      14:05, 06 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1035
      13:00, 09 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      1021
      17:18, 10 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1076

      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      992
      17:57, 06 января, 2018

      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      981
      10:04, 06 января, 2018

      В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

      896
      16:37, 07 января, 2018

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      861
      18:43, 10 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      12 января, 2018

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018