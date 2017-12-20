Отметим, что на совершении таких преступлений попались 6 глав муниципальных образований региона.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году правоохранители Удмуртии выявили 200 коррупционных преступлений. Отметим, что среди нарушителей закона были 6 глав муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

«Выявлено 200 преступлений коррупционной направленности, следственным управлением возбуждено 181 уголовное дело, 86 уголовных дел о 187 преступлениях направлены в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении следователей.

Среди коррупционеров также были два депутата органов местного самоуправления, депутат Госсовета Удмуртии, следователь МВД по региону и кандидат в депутаты Госсовета.