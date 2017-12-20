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      В 2017 году правоохранители Удмуртии выявили 200 коррупционных преступлений

      10:35, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:35, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      236
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#расследования\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      236
      0

      Отметим, что на совершении таких преступлений попались 6 глав муниципальных образований региона.

      Ижевск. Удмуртия. В 2017 году правоохранители Удмуртии выявили 200 коррупционных преступлений. Отметим, что среди нарушителей закона были 6 глав муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

      «Выявлено 200 преступлений коррупционной направленности, следственным управлением возбуждено 181 уголовное дело, 86 уголовных дел о 187 преступлениях направлены в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении следователей.

      Среди коррупционеров также были два депутата органов местного самоуправления, депутат Госсовета Удмуртии, следователь МВД по региону и кандидат в депутаты Госсовета.

      10:35, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      236
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#расследования\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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