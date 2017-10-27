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      Директора ижевской компании «ЗАЛА АЭРО» дисквалифицировали за грубое нарушение условий контракта по гособоронзаказу

      12:30, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:30, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      1485
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#гособоронзаказ\n#происшествие
      Фото: zala.aero
      1485
      0

      Управленец полгода не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях, государственных и муниципальных органах.

      Ижевск. Удмуртия. Директора ижевской компании «ЗАЛА АЭРО» по производству беспилотников дисквалифицировали за грубое нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, управленец на протяжении 6 месяцев не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях, государственных и муниципальных органах.

      Отметим, что мировой судья рассматривал дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.55 КоАП России («Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу»).

      Дело было возбуждено прокурором республики по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в связи с тем, что директор ООО «ЦСТ» («ЗАЛА АЭРО») нарушил условия контракта, не передав в нужное время результаты работ заказчику.

      «Причиной нарушения сроков послужило неправильное планирование этапов выполнения контракта», - говорится в сообщении прокуратуры.

      Отметим, что в январе 2017 года управлением ФАС по Нижегородской области директор уже привлекался к административной ответственности за нарушение сроков поставки продукции Министерству обороны России по заключенному контракту гособоронзаказа.

      Поскольку действующим законодательством повторные нарушения квалифицируются как грубые нарушения, руководителю назначили наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев.

      Совладельцем компании является АО Концерн «Калашников» (51%). «ЗАЛА АЭРО», согласно информации, опубликованной на сайте Seldon.Basis, выступает в качестве поставщика по 352 госконтрактам. 

      12:30, 27 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      1485
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#гособоронзаказ\n#происшествие

       

       

       

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