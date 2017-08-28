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      Неплательщик алиментов из Воткинска напал на судебного пристава на автобусной остановке

      10:52, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:52, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #судебные приставы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#долги\n#происшествие\n#алименты
      Фото: Сургутинтерновости
      170
      0

      Против мужчины возбудили уголовное дело.

      Воткинск. Удмуртия. Неплательщик алиментов из Воткинска напал на судебного пристава. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике, инцидент произошел на автобусной остановке.

      Мужчина должен был выплачивать алименты своему ребенку, но от своей обязанности уклонялся, «накопив» в результате долг в 200 тыс. рублей. При этом нерадивый отец прятался от приставов, сменил место жительства, на телефонные звонки не отвечал, официально нигде не работал.

      «Взыскательница сообщила, что её бывший супруг назначил встречу на автобусной остановке. Александр Лямин, заместитель начальника Воткинского районного отдела, получив информацию, выехал по указанному адресу», - отмечается в сообщении.

      Однако должник слушать представителя службы не стал, попытавшись его ударить. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции – до их приезда Лямин держал мужчину. В результате против мужчины возбудили уголовное дело.

      10:52, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #судебные приставы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#долги\n#происшествие\n#алименты

       

       

       

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