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      Жители поселка Металлургов в Ижевске пожаловались на свалки в районе Костиной мельницы

      16:38, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:38, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      106
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      106
      0

      По словам представителей муниципальной милиции, в последнее время от жителей города поступает большое количество сообщений о несанкционированных свалках на территории города.

      Ижевск. Удмуртия. Жители поселка Металлургов в Ижевске пожаловались на свалки в районе Костиной мельницы. По словам представителей муниципальной милиции, в последнее время от горожан поступает большое количество сообщений о несанкционированных свалках на территории города.

      «Свалку я обнаружил в субботу. В выходные мусор продолжал там лежать. Ничего не изменилось. На этой территории еще две небольшие свалки. Неподалеку реки Иж и Позимь, там и шины, и диски, и покрышки выбрасывают. Мусор не бытовой: либо с автосервисов, либо строительный», - рассказал «Сусанину» местный житель, который обнаружил свалку на прогулке.

      Отметим, что на фотографиях видны таблички второй медсанчасти, которая ранее располагалась на улице Новоажимова. Сейчас в этом здании находится Городская поликлиника №6. По словам руководства медучреждения, сейчас ремонт в нем не проводится и строительный мусор на территорию Костиной мельницы попасть не мог.

      «Нет, никакого ремонта у нас не было и медсанчасти уже давно не существует. Это несколько лет. Не год, не два и не три. Сейчас мы работаем по договору, весь необходимый мусор у нас вывозится», - рассказали корреспонденту «Сусанина» заместитель главврача поликлиники.

      В свою очередь начальник городского отдела муниципальной милиции управления муниципальной милиции администрации Ижевска Марина Сандалова отметила актуальность проблемы возникновения несанкционированных свалок на территории города.

      «В таких ситуациях очень сложно установить субъект, который вывозит мусор в леса. За руку таких людей, как правило, не поймать. Эта проблема - проблема города в целом», - рассказала «Сусанину» Сандалова.

      По ее словам, за эти действия нарушителю грозит штраф от 500 до 24 тыс. рублей.

      «В отношении граждан накладывается штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс., на должностных лиц от 4 до 6 тыс. рублей, на юридических лиц от 14 до 24 тыс. Но главная проблема в том, что установить субъект сложно. По свалкам поступает много обращений особенно по Ленинскому району», - сказала Сандалова.

      16:38, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      106
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#происшествие

       

       

       

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