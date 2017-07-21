Авария произошла на 138 км дороги Елабуга-Пермь.

Ижевск. Удмуртия. Несколько человек пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Удмуртии. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла в пятницу, 21 июля на дороге Елабуга-Пермь.

ДТП случилось в 11:53 по местному времени. Столкнулись «Рено Дастер», «Рено Сандеро» и фургон «Хендай». Пострадали три человека», - рассказали в ведомстве.

В больницу попали водитель и пассажир «Дастера», а также водитель «Хендая». Причины произошедшего устанавливаются.