Экс-руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин оказался не в курсе проводимых у него обысков

По словам бывшего чиновника, в настоящее время он находится на отдыхе.

Ижевск. Удмуртия. Бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин не подтвердил информацию о проводимых у него обысках. Об этом он рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин».

«Не знаю, я на отдыхе <…> нет, не в курсе», - сообщил Гальцин.

На вопрос корреспондента информагентства «Сусанин» об обысках в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике пояснили: «Ничего пока не комментируем».

Ранее «Коммерсантъ - Удмуртия» написал со ссылкой на собственные источники, что правоохранительные органы проводят обыски по месту жительства бывшего руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Андрея Гальцина. Источники «Сусанина», близкие к семье Гальцина, также подтвердили эту информацию

Напомним, что за последнее время правоохранители провели оперативные мероприятия у и.о. вице-премьера Рафиса Касимова, депутата Гордумы Захара Милостивенко.

Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства в марте 2017 года.