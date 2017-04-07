Житель Воткинского района разочаровался в жизни и изнасиловал девочку

Сделал он это, потому что не мог покончить жизнь самоубийством.

Ижевск. Удмуртия. Житель Воткинского района 1991 года рождения изнасиловал малолетнюю девочку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он сделал это, чтобы набраться решимости и покончить жизнь самоубийством, чтобы «обратного пути не было».

Ребенка он увидел, проезжая мимо детской площадки, похитил и вывез в поле.

После изнасилования мужчина набрался храбрости, чтобы покончить жизнь самоубийством, и врезался на своем авто во встречную машину на высокой скорости. В результате ДТП молодой человек выжил, а водитель встречного авто получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд приговорил преступника к 15 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишением права управлять транспортом на 2 года 6 месяцев.