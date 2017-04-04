Удмуртия в минуту: коррупционный крах Александра Соловьева

Главу Удмуртии отправили в отставку из-за подозрения в получении взятки в размере 139 млн рублей.

Ижевск/Москва. Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. В указе написано, что своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной к столь кардинальным изменениям послужило задержание Соловьева.

Удмуртия в минуту 4 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Утором 4 апреля чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ.