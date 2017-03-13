Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизилось количество убийств и изнасилований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По состоянию на 13 марта 2017 года на территории республики зарегистрировали 27 убийств против 39, совершенных за аналогичный период прошлого года (снижение на 30,8 %);

Количество изнасилований уменьшилось на 66,7 процентов. С 18 до 6. Также стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

В СКР отметили, что все перечисленные преступления раскрыли.