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Новости Удмуртии

В Удмуртии снизилось количество убийств и изнасилований

13:21, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
13:21, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие\n#убийство
Фото: SakhalinMedia
388
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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизилось количество убийств и изнасилований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По состоянию на 13 марта 2017 года на территории республики зарегистрировали 27 убийств против 39, совершенных за аналогичный период прошлого года (снижение на 30,8 %);

Количество изнасилований уменьшилось на 66,7 процентов. С 18 до 6. Также стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

В СКР отметили, что все перечисленные преступления раскрыли.

13:21, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
388
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие\n#убийство

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