Более 50 спикеров выступят на ежегодном IT-фестивале «DIGITAL UDMURTIA SummerCamp 2023» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июля пройдёт традиционный IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA SummerCamp 2023» (18+). Специалисты соберутся на спорткомплексе «Чекерил». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

IT-специалисты со всей России съедутся в Ижевск, где их ждёт 8 образовательных потоков и выступления более 50 спикеров. Ожидаются доклады от представителей VK, TenChat, Сколково, Ростелеком, 1С, Одноклассников.

«В этом году мы подошли более внимательно к докладной части фестиваля. Над ним работает программный комитет, который состоит из компаний Пиком, ЦВТ, Директум и коллег из Минцифры. Планируется два больших направления: «Технологические тренды» – актуальные темы для IT-специалистов и «Развитие» – направление по softskills», – рассказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Среди специальных гостей мероприятия: глава TenChat Семён Теняев, веб-дизайнер Кирилл Соловьёв, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов,

Кроме образовательной части участников ждут спортивные игры, йога, чайные церемонии, выставки и тест-драйв мотоциклов. Будет разбит палаточный лагерь, организован гриль. Также запланирована развлекательная программа, гвоздём которой станет концерт группы Trubetskoy.

Подготовка IT-кадров является ключевой задачей нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Подробная информация о фестивале, в том числе и о покупке билетов находится на сайте. До 16 июля включительно действует скидка 50% на билеты.