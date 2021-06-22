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В Сарапуле выпустили первый в России электротягач

16:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
В Сарапуле выпустили первый в России электротягач
16:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Сарапул\n#технологии\n#электромобили\n#промышленность\n#импортозамещение
Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"
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Новая машина способна перевозить до 7 тонн груза.

Сарапул. Удмуртия. Первый российский электротягач создан на Сарапульском электрогенераторном заводе. Новый транспортер может перевозить до 7 тонн груза, сообщает пресс-служба предприятия.

Машина отличается длительным сроком службы аккумулятора и может работать при температурах от -20 градусов. Для комфорта водителя ее оборудовали просторной кабиной и электроусилителем руля. Большая часть комплектующих тягача выпущена в России, а основные узлы и агрегаты производятся непосредственно в Сарапуле.

Сейчас электротягач проходит заводские и эксплуатационные испытания. Предложить новую технику покупателям завод сможет уже во второй половине 2021 года.

И добавим, электрокары в различных модификациях в Сарапуле производят с 1956 года. Они используются в промышленности, для обеспечения работы транспорта, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

16:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
223
0
#Сарапул\n#технологии\n#электромобили\n#промышленность\n#импортозамещение