В Сарапуле выпустили первый в России электротягач

Новая машина способна перевозить до 7 тонн груза.

Сарапул. Удмуртия. Первый российский электротягач создан на Сарапульском электрогенераторном заводе. Новый транспортер может перевозить до 7 тонн груза, сообщает пресс-служба предприятия.

Машина отличается длительным сроком службы аккумулятора и может работать при температурах от -20 градусов. Для комфорта водителя ее оборудовали просторной кабиной и электроусилителем руля. Большая часть комплектующих тягача выпущена в России, а основные узлы и агрегаты производятся непосредственно в Сарапуле.

Сейчас электротягач проходит заводские и эксплуатационные испытания. Предложить новую технику покупателям завод сможет уже во второй половине 2021 года.

И добавим, электрокары в различных модификациях в Сарапуле производят с 1956 года. Они используются в промышленности, для обеспечения работы транспорта, в жилищно-коммунальном хозяйстве.