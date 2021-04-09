Ижевский «Калашников» досрочно передал Минобороны ракеты «Вихрь-1»

Предприятие стало победителем конкурса на поставку «Вихрей» в 2013 году.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» досрочно выполнил поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в войска. Оружие передано Министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. Как сообщает пресс-служба предприятия, контрольные образцы из новой партии прошли испытания, в ходе которых подтвердилось полное соответствие изделий требованиям военных.

Напомним, концерн «Калашников» стал победителем конкурса Минобороны на производство противотанковых ракет в июле 2013 года. В октябре 2015 года предприятие передало военным первую партию «Вихрей». Общая стоимость госконтракта составила 13 млрд рублей.

Сверхзвуковая управляемая ракета «Вихрь-1» была принята на вооружение в 1990 году. Она предназначена для поражения бронетехники, малоскоростных воздушных целей и кораблей. Максимальная дальность стрельбы - 8 километров. Ракетами «Вихрь-1» вооружают разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».