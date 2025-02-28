Ижевск. Удмуртия. Психиатрические больницы Удмуртии находятся в удручающем состоянии. Об их состоянии в ходе ежегодного доклада в Госсовете УР рассказал омбудсмен республики Виктор Кушко.

«Недостаточное финансирование специализированных медицинских учреждений не способствует повышению эффективности механизма реализации прав граждан с психическими расстройствами. При посещении организаций, оказывающих психиатрическую помощь, установлено, что материально-техническое оснащение больниц и психоневрологических интернатов заметно отличается друг от друга. Во многом это связано с разным порядком их финансового обеспечения. В наиболее неприглядном состоянии находятся психиатрические больницы по отношению к иным социальным учреждениям», — сказал Уполномоченный по правам человека в Удмуртии.

Деньги на содержание психиатрических больниц выделяются по остаточному принципу, а своих доходов, которые могли бы быть направлены на закупку мебели, мягкого инвентаря, иных нужд, стационары не имеют, в связи с чем больницы испытывают трудности с закупкой постельного белья, матрасов, одежды для пациентов, рассказал Виктор Кушко. Ассортимент мебели в психиатрических больницах скудный, а используемая мебель в большинстве больниц выработала свой ресурс.

Из выделяемого финансирования психиатрических больниц 85% уходит на заработную плату медицинских работников, а оставшиеся 15% распределяются на питание, медикаменты, коммунальные платежи, мягкий инвентарь. И этого крайне недостаточно.

В психиатрических больницах достаточно сложно соблюсти санитарно-гигиенические требования и нормы пожарной безопасности, поскольку большинство из них расположено в неприспособленных старых зданиях постройки 1950-х годов.

Площадь на одну койку в психиатрических стационарах составляет от 3,5 до 4,0 м² при нормативе 6,0 м². В отдельных стационарах в палатах со столь большим количеством пациентов кровати сдвинуты вплотную и расстояние между ними составляет около 50 см, занавесок между ними нет. В настоящее время значительная часть площадей психиатрических стационаров требует серьёзного ремонта и реконструкции, а часть подлежит сносу, так как размещена в неприспособленных корпусах.

Для организации прогулок больницы оборудуют прогулочные дворики, которые должны отвечать как требованиям безопасности, так и способствовать выздоровлению и реабилитации. В действительности же дворики выглядят как огороженные и ничем не оборудованные площадки.

Ни одна из медицинских организаций не соответствует в полном объёме предъявляемым требованиям. Практически всё оборудование выработало свой ресурс, однако на нём продолжают работать, поскольку нет средств на приобретение нового.

«Иная картина наблюдается при посещении всех девяти функционирующих в Удмуртской Республике стационарных учреждений социального обслуживания для граждан, страдающих психическими заболеваниями (психоневрологических интернатов). В данных учреждениях регулярно проводятся текущий и капитальный ремонт. Зданий, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, нет», — сказал Виктор Кушко.

Но он отметил, что существует серьёзная проблема — это очередность для помещения граждан в психоневрологические интернаты. На 2024 год очередь составляет 199 человек. Это, прежде всего, связано с увеличением количества граждан, нуждающихся в оказании услуг в стационарной форме. Один из основных выходов из данной ситуации — это строительство новых помещений.

Ещё одна большая проблема как в психиатрических больницах, так и в психоневрологических интернатах — это укомплектованность медицинским персоналом. Не хватает врачей-психиатров, терапевтов, стоматологов, многие из них работают по совместительству, не на полную ставку.

Отсутствие врачей обусловлено спецификой работы, удалённостью учреждений от населённых пунктов с развитой инфраструктурой, небольшой заработной платой. Одним из решений проблемы Виктор Кушко предложил рассмотреть вариант увеличения штатного расписания специализированных стационаров, размеров тарифных ставок старшего и среднего медицинского персонала, стимулирующих выплат.