Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года зарегистрировано 26 случаев заражения жителей Удмуртии «мышиной лихорадкой». Показатель заболеваемости составил 1,8 на 100 тысяч населения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи заболевания зарегистрированы на 11 административных территориях . Среди них – девять районов (Алнашский, Дебесский, Завьяловский, Кизнерский, Малопургинский, Селтинский, Сюмсинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский) и два города (Ижевск, Сарапул).

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Сюмсинском районе (6 случаев, 60,18 на 100 тысяч населения) и Шарканском районе (3 случая, 15,88 на 100 тысяч населения).

По данным эпидемиологов, большинство случаев заражения (80,8%, 21 случай) связаны с бытовым путем – через контакт с грызунами или загрязненными предметами. Еще 11,5% (3 случая) заболели после посещения леса, а 7,7% (2 случая) – после работы на садовых участках.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: избегать контакта с грызунами, тщательно мыть руки и продукты питания, а также проводить уборку помещений с использованием защитных средств.