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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 17% взятых проб почв превышали гигиенические нормативы.

12:00, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии 17% взятых проб почв превышали гигиенические нормативы.
12:00, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#почва
Источник фото: unsplash.com
90
0

Пробы взяты в местах массового отдыха, в жилой застройке и на территории школ.

Ижевск. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги исследования почв в Удмуртии за 2024 год. Данные представлены на сайте надзорного органа.

Всего за минувший год было исследовано 926 проб почв:

• 192 из них проанализированы на санитарно-химические показатели — 7 проб (3,6%) не соответствовали нормативам по содержанию тяжелых металлов (никель, ртуть, мышьяк). Они были взяты на пляжах.

• 326 проб исследовали на микробиологические показатели — 56 проб (17,2%) не прошли по гигиеническим нормативам. Образцы были взяты в жилой зоне, в местах массового отдыха и на территории школ.

• 422 пробы исследовали на паразитологические показатели — из них 6 проб (1,4%) не соответствовали нормативам на территориях образовательных учреждений, зон санитарной охраны водных объектов.

12:00, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#почва