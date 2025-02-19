Ижевск. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги исследования почв в Удмуртии за 2024 год. Данные представлены на сайте надзорного органа.



Всего за минувший год было исследовано 926 проб почв:



• 192 из них проанализированы на санитарно-химические показатели — 7 проб (3,6%) не соответствовали нормативам по содержанию тяжелых металлов (никель, ртуть, мышьяк). Они были взяты на пляжах.



• 326 проб исследовали на микробиологические показатели — 56 проб (17,2%) не прошли по гигиеническим нормативам. Образцы были взяты в жилой зоне, в местах массового отдыха и на территории школ.



• 422 пробы исследовали на паразитологические показатели — из них 6 проб (1,4%) не соответствовали нормативам на территориях образовательных учреждений, зон санитарной охраны водных объектов.