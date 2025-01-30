Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ведут поиск денег на проведение проектно-изыскательских работ для новой поликлиники в Устиновском районе. Об этом в своём ТГ-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Он опубликовал пост о встрече с коллективом городской поликлиники №5. Основное здание медучреждения находится на улице Сабурова. К этой поликлиники прикрепляются жители бурно растущих новых кварталов востока Ижевска. В частности, микрорайоны на улице Берша.

«По этой поликлинике нам традиционно поступает много вопросов. Район большой, развивающийся, уже сейчас в ГП №5 обслуживается более 55 тысяч человек, в том числе почти 14 тысяч детей. Есть сложности с привлечением кадров, узких специалистов, с наличием тяжелого оборудования. Конечно, и сотрудников, и пациентов интересует тема строительства нового здания поликлиники. Сейчас решается вопрос о выделении средств на проведение проектно-изыскательских работ для новой поликлиники в восточной части Ижевска», — сообщил доктор Багин.