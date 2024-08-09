Три новые стоматологические установки поступили в городскую поликлинику №6 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Три новые стоматологические установки поступили в ижевскую городскую поликлинику №6. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Для врача-стоматолога это первостепенный инструмент — они позволяют выполнять множество стоматологических манипуляций и значительно снижают трудоёмкость рабочих процессов», — отмечается в сообщении.

Каждая установка имеет полимеризационную лампу для световых пломб, пылесос, слюноотсос, ультразвуковой скайлер для удаления зубных отложений, бесконтактный светильник, а регулировка положения кресла позволяет обеспечить пациенту максимально комфортное положение.