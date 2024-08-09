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Три новые стоматологические установки поступили в городскую поликлинику №6 Ижевска

14:10, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Три новые стоматологические установки поступили в городскую поликлинику №6 Ижевска
14:10, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Ижевск\n#стоматология
Фото: пресс-служба Минздрава УР
19
0

Новая техника призвана снизить трудоёмкость рабочих процессов.

Ижевск. Удмуртия. Три новые стоматологические установки поступили в ижевскую городскую поликлинику №6. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Для врача-стоматолога это первостепенный инструмент — они позволяют выполнять множество стоматологических манипуляций и значительно снижают трудоёмкость рабочих процессов», — отмечается в сообщении.

Каждая установка имеет полимеризационную лампу для световых пломб, пылесос, слюноотсос, ультразвуковой скайлер для удаления зубных отложений, бесконтактный светильник, а регулировка положения кресла позволяет обеспечить пациенту максимально комфортное положение.

14:10, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Ижевск\n#стоматология