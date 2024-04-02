Республиканский сурдологический центр открылся на базе 1 РКБ Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 1 апреля в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии в Ижевске открылся республиканский сурдологический центр. Как передаёт портал udmurt.ru, здесь будут консультировать пациентов старше 18 лет с расстройствами слуха, речи и голоса.

Специалисты сурдологического центра занимаются диагностикой и лечением пациентов с хроническими и острыми нарушениями слуха, направлением их в федеральные медицинские центры на операции по улучшению слуха, медицинской реабилитацией пациентов с патологией слуха, диспансерным наблюдением за пациентами, а также профилактикой заболеваний, связанных с нарушениями слуха.

Также на базе центра можно будет пройти такие исследования, как отоскопия, тональная пороговая аудиометрия, надпороговые тесты, импедансометрия, исследование акустического рефлекса, исследование проходимости слуховой трубы, исследование слуховых вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии.

Отмечается, что ежегодно к специалистам-сурдологам в Удмуртии обращаются около 6 тысяч человек. Записаться на консультацию в центр можно по направлению от лечащего терапевта, бесплатно для пациентов.