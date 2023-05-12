С начала 2023 года в Удмуртии ВИЧ-инфекцию диагностировали у 227 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано более 8 000 ВИЧ-инфицированных. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, из них в 2023 году впервые узнали о своём положительном ВИЧ-статусе 227 человек.

Как рассказал главный врач Удмуртского Республиканского центра СПИД Олег Горбунов, сейчас преобладает половой путь передачи инфекции — в 2023 году таким способом заразились 82% вновь заболевших.

«Основным путем инфицирования в граждан Удмуртии до 2008 года являлся наркотический, а уже с 2009 года стал преобладать половой путь передачи: если в 2009 году он составлял 56,3%, то по итогам 2022 года — 77,6% от числа впервые зарегистрированных людей с ВИЧ-инфекцией», — отметил Олег Горбунов.

Актуальной остаётся проблема передачи ВИЧ от матери ребёнку. За все годы регистрации в Удмуртии родилось от ВИЧ-инфицированных женщин 2 560 детей, диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 77 детям.

Заражению ВИЧ могут способствовать половые контакты без использования презерватива, частая смена половых партнёров, наличие нескольких сексуальных партнеров одновременно, групповой и анальный секс, сексуальные контакты в алкогольном или наркотическом опьянении, что ведёт к снижению самоконтроля.

Врачи напоминают, главным способом профилактики заболевания вирусом иммунодефицита человека был и остаётся барьерный метод защиты при любых половых контактах, особенно при случайных.

Напомним, в третье воскресенье мая в мире отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. По вопросам, связанным с проведением в Удмуртии памятных мероприятий, можно проконсультироваться в Удмуртском республиканском центре СПИД: Ижевск, улицу Труда, 17а, телефон 21-35-94, электронная почта: info@spid18.ru.