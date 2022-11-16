Пострадавшая во время стрельбы в школе №88 пациентка 16 ноября вернется из Москвы в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. В Москве выписали еще одного ребенка, получившего травмы во время вооруженного нападения на школу №88. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После произошедшего девочка 2015 года рождения проходила лечение в одной из московских клиник. 16 ноября она вернется в Удмуртию и будет находиться на амбулаторном лечении.

Сейчас в стационарах Москвы лечатся еще два ребенка, пострадавших во время трагедии.

Напомним, что в ноябре из Москвы в Ижевск вернулся один из пострадавших школьников. Раненая 67-летняя пациентка скончалась в столичной клинике.