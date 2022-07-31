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В Удмуртии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек

09:22, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек
09:22, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
219
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
219
0

Трое пациентов направлены на госпитализацию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 13 детей в возрасте до 14 лет, 3 пациентам понадобилась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

К утру 31 июля на амбулаторном лечении с подтвержденным ковидом остаются 918 жителей региона. В специализированных отделениях находятся 44 зараженных, их состояние оценивается как среднетяжелое. Трое пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, один нуждается в искусственной вентиляции легких.

Смертельных случаев среди инфицированных не зарегистрировано, 9 человек выздоровели.

Общий охват вакцинацией от коронавируса на сегодня составляет 699 327 человек, из них 559 501 получил оба компонента. 176 951 житель привился повторно.

09:22, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
219
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация