В Удмуртии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 13 детей в возрасте до 14 лет, 3 пациентам понадобилась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

К утру 31 июля на амбулаторном лечении с подтвержденным ковидом остаются 918 жителей региона. В специализированных отделениях находятся 44 зараженных, их состояние оценивается как среднетяжелое. Трое пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, один нуждается в искусственной вентиляции легких.

Смертельных случаев среди инфицированных не зарегистрировано, 9 человек выздоровели.

Общий охват вакцинацией от коронавируса на сегодня составляет 699 327 человек, из них 559 501 получил оба компонента. 176 951 житель привился повторно.