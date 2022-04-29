Минздрав Удмуртии опубликовал график работы лечебных учреждений в праздничные дни

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии опубликовали график работы лечебных учреждений в предстоящие майские праздники. В выходные дни в поликлиниках продолжат оказывать неотложную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба министерства.

30 апреля, 2, 3, 7, 10 мая врачи поликлиник будут принимать в режиме субботы, в том числе стоматологических больных в неотложном состоянии.

4, 5, 6, мая все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме.

1, 8, 9 мая – выходные дни, в поликлиниках неотложную помощь смогут получить только дети. Взрослым в экстренных случаях, например, при травмах, необходимо вызывать скорую по номеру 103, либо самостоятельно приехать в приемные отделения больниц. Более подробную информацию можно найти в социальных сетях Минздрава республики.

Также в грядущие праздничные дни, за исключением 1, 8 и 9 мая, продолжит работу пункт вакцинации от коронавируса в Республиканском центре общественного здоровья (Ижевск, площадь 50 лет Октября, 21). Поставить прививку можно с 10:00 до 14:00.