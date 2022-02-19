Жители Удмуртии смогут получить сертификат переболевшего ковидом с 21 февраля

Ижевск. Удмуртия. С 21 февраля жители Удмуртии смогут получить сертификат переболевшего коронавирусом. Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики, врач-инфекционист Марина Петренко.

По её словам, число амбулаторных больных коронавирусом в сравнении с предыдущими неделями снизилось на 12 тыс. Несмотря на то, что ежедневно выявляется более 2 тыс. новых случаев, сокращается число больных, которые состоят на учёте.

Новая волна ковида показала, что штамм «омикрон» похож на обычное сезонное респираторное заболевание. Об этом, например, свидетельствует число госпитализаций — оно понадобилось только 5% всех заболевших за последнее время. Остальные получали помощь амбулаторно.

С 21 февраля жители Удмуртии смогут получить сертификат переболевшего коронавирусом. Для этого гражданину нужно предоставить в больницу результаты ПЦР-теста и сведения о титре антител. В этом случае сертификат будет действовать год. Если же будет предоставлен только анализ на антитела, то сертификат выдадут на полгода. Все они появятся автоматически на Госуслугах после того, как работники медучреждений введут данные в систему.

Однако есть нюанс: данные могут быть приняты только если в справке о количестве антител есть: наименование организации, где было выполнено исследование, и сведения о тест-системе, которой делался анализ. Без этих данных QR-код с сертификатом сформирован не будет. Таким образом могут быть не приняты справки, выданные до вступления в силу постановления — из-за отсутствия данных о тест-системе.

Отдельно отмечено, что анализ на антитела не входит в систему ОМС. Объяснение тому простое: в обязательное страхование включены лишь те исследования, которые помогут врачу в дальнейшем определить схему лечения пациента. Исследование на антитела к этому не относится.

Отвечая на вопрос, помогает ли вакцина от коронавируса, несмотря на большую численность заболевших, Марина Петренко сказала, что «вакцина — это как бронежилет», то есть болезнь может ранить, но не убить. Таким образом, цель вакцинации — максимально защитить людей от тяжёлого течения и летального исхода. Чем больше людей не привито от болезни, тем больше они вовлекаются в процесс заражения окружающих и тем выше вероятность мутаций вируса.

«Если бы мы имели уровень вакцинации 80%, то такого количества заболевших точно не было бы. Сегодня коллективный иммунитет — чуть более 60%. Поэтому мы пришли к «омикрону» неготовыми — у нас не был сформирован коллективный иммунитет», — заключила Марина Петренко.

Напомним, что в Удмуртии с 19 февраля отменяется требование о наличии QR-кодов на массовых мероприятиях и общественных местах.