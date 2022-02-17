С 19 февраля в Удмуртии не будут требовать куар-коды о вакцинации

Ижевск. Удмуртия. С 19 февраля в Удмуртии при посещении мероприятий и общественных мест не будут спрашивать QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации от ковида. Об этом на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

С предложением отменить требование о куар-кодах выступила первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова. По ее словам, с того момента, когда была необходимость в куар-кодах, эпидемиологическая ситуация изменилась. Новый штамм «омикрон» жители в основной массе переносят легко и даже бессимптомно. «Наличие куар-кода уже неактуально, и я прошу, чтобы эта ограничительная мера была снята», — добавила Надежда Михайлова.

Глава Удмуртии Александр Бречалов согласился с высказанной позицией и напомнил, что республика уже вышла на «плато» по заболеваемости коронавирусом, но отметил, что пока рано говорить о том, «что у нас всё благополучно». Руководитель региона объявил, что с 19 февраля требование о предъявлении кура-кода будет отменено.