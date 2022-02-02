В травматологию по новому адресу в Ижевске в первый день обратились более 100 человек

Ижевск. Удмуртия. В первый день работы на новом месте травматологическая поликлиника Ижевска приняла 75 экстренных и более 60 плановых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С 1 февраля поликлиника начала работать на улице Труда,1 в ГКБ №6. Пациентов в ней принимают 10 врачей-травматологов и ортопедов, а также 22 сотрудника среднего медперсонала. По словам заведующего отделением экстренной помощи Александра Долгова, старое здание было неудобным для врачей и пациентов, лифт часто выходил из строя, ломалась система отопления, и несколько раз поликлинику заливало. В новом здании созданы комфортные условия и закуплено современное оборудование.

«Благодаря решению о разделении потоков пациентов мы смогли увеличить пропускную способность поликлиники. В экстренном отделении, которое находится в здании стационара ГКБ №6, создана доступная среда для пациентов. Здесь круглосуточно принимают 2 доктора, оборудован антирабический кабинет, большая перевязочная и гипсовая, новый цифровой рентген-кабинет. Снимки из рентген-кабинета сразу поступают на компьютер врача, пациенту не нужно ждать. В поликлиническом отделении принимают повторных и ортопедических пациентов, а также оборудовано отделение восстановительного лечения, где можно будет пройти физиолечение и массаж», — поделилась главный врач ГКБ №6 Надежда Вдовина.

Напомним, что травматологическая поликлиника переехала из здания, возведенного еще в 1940 году. Решение о переезде было принято в мае 2021 года.

Жители Ленинского района Ижевска и Завьяловского района при необходимости могут обращаться в травмпункт при городской больнице №3 на улице Нагорной, 56.