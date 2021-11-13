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Еще 388 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

10:25, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
Еще 388 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
10:25, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
1421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#пациент
Фото: twenty20.com
1421
0

Скончались 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро субботы, 13 ноября, коронавирус подтвердился еще у 388 жителей Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети "ВКонтакте".
Среди городов больше всего случаев в Ижевске и Воткинске — 206 и 28 соответственно, среди районов — в Увинском — 17. Также 15 человек заболели ковидом в Якшур-Бодьинском районе, 14 — в Малопургинском районе, 13 — в Глазове. В остальных городах и районах республики выявили менее 10 новых заболевших. 
За сутки скончались 14 зараженных пациентов в возрасте от 49 до 92 лет. Врачи выписали 572 человека. 
В тяжелом состоянии в настоящее время остаются 444 пациента, более 1 тыс. находятся в состоянии средней степени тяжести, а свыше 7 тыс. жителей чувствуют себя удовлетворительно. 
10:25, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
1421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#пациент
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