Еще 388 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Скончались 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро субботы, 13 ноября, коронавирус подтвердился еще у 388 жителей Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети "ВКонтакте".

Среди городов больше всего случаев в Ижевске и Воткинске — 206 и 28 соответственно, среди районов — в Увинском — 17. Также 15 человек заболели ковидом в Якшур-Бодьинском районе, 14 — в Малопургинском районе, 13 — в Глазове. В остальных городах и районах республики выявили менее 10 новых заболевших.

За сутки скончались 14 зараженных пациентов в возрасте от 49 до 92 лет. Врачи выписали 572 человека.

В тяжелом состоянии в настоящее время остаются 444 пациента, более 1 тыс. находятся в состоянии средней степени тяжести, а свыше 7 тыс. жителей чувствуют себя удовлетворительно.