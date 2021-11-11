В Удмуртии число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило количество заболевших

За сутки выявлено 385 новых случаев ковида, 457 человек выписали.



Ижевск. Удмуртия. Заражение коронавирусом подтвердили еще у 385 жителей Удмуртии за истекшие сутки. Среди инфицированных 29 детей и 68 пожилых людей старше 65 лет. Об этом информирует республиканский оперативный штаб.

Диагноз «коронавирус» поставили 167 жителям Ижевска, 38 новых случаев заражения выявлено в Воткинске, 31 – в Можге, 21 – в Шарканском районе, 17 – в Сарапуле, 16 – в Глазове, 15 – в Воткинском районе. Более 10 человек заболело в Можгинском и Увинском районах.

Жизни 18 больных ковидом врачам спасти не удалось. Среди скончавшихся за последние сутки пациентов 10 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 8 мужчин от 46 до 93 лет.

Всего с начала пандемии число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 3 тыс. человек. На данный момент 472 зараженных ковидом находятся в тяжелом состоянии.

Профилактические прививки поставили 573 855 человек. Из них 364 576 прошли полный курс вакцинации. Однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» привились 103 769 человек.