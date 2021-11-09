В некоторых учебных заведениях Удмуртии количество вакцинированных сотрудников достигло 100%

В целом в регионе привито 84% педагогов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается вакцинация педагогов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В регионе уже поставили прививки против коронавируса 84% учителей. Больше всего привитых сотрудников системы образования оказалось в Республиканском центре дополнительного образования детей, Центре цифрового образования ИТ-куб Ижевска и в учреждениях дополнительного образования Алнашского, Кизнерского, Селтинского, Юкаменского районов.

В некоторых учреждениях дополнительного образования, среднего профессионального образования и коррекционных школах Удмуртии показатели вакцинации достигли 100%. В список входят Игринский политехнический техникум, Ижевский техникум индустрии питания, Ижевский торгово-экономический техникум, Радиомеханический техникум имени Шутова, Топливно-энергетический колледж и Увинский профессиональный колледж.

Также высокие темпы вакцинации педагогов можно отметить в Региональном центре оценки качества образования. Его сотрудники могут получить оплачиваемый выходной в день вакцинации или на следующий после прививки. Такое решение было принято из-за того, что педагоги переживали об ухудшении самочувствия после вакцинации, в результате которого они не смогли бы работать.

Напомним, что с октября 2021 года в Удмуртии введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников, куда входят и учителя. Но педагогов, не поставивших прививки отстранять от работы не будут. Для желающих пройти процедуру в Удмуртию привезли еще одну партию вакцины «Спутник V».