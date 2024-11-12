Три человека с коронавирусом умерли в Удмуртии за неделю

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю с 4 по 10 ноября скончалось три человека, заражённых ковидом. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего за 45-ю неделю 2024 года в стране госпитализировали 1 977 человек. Умерло в стране 45 пациентов.

В Удмуртии за указанную неделю госпитализировали 42 человека с covid, выздоровело 769 человек, новых случаев заражения — 735. Больше всего пациентов с летальным исходом за отчётную неделю — в Санкт-Петербурге (14 человек).